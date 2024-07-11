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        Haberler Gündem Güncel Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar | Son dakika haberleri

        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar

        Konya'da, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. "Piyon" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın ise ifadelerinin ardından sınır dışı edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL'ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:11
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        • 1

          Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

        • 2

          Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından "Piyon" adını verdiği operasyon düzenlendi.

        • 3

          1'i Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        • 4

          Operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı.

        • 5

          Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi.

        • 6

          KADINLARIN FOTOĞRAFLARI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

          Operasyon kapsamında Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadınının da ifadesine başvuruldu.

          Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL’ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

        • 7

          Mağdur 24 kadın ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

        • 8

          Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        • 9
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