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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Ünlü deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

        Ünlü deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti!

        Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkılarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:36
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        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
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        Boğaziçi Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

        1984 YILINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

        "1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı. Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 2015'e kadar bu görevini sürdürdü. Doç. Dr. Kalafat 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevine Haziran 2024'e kadar devam etti.

        BİRÇOK ARAŞTIRMAYA ÖNCÜLÜK ETTİ

        Bugüne kadar Türkiye'de gözlemsel ve aletsel sismoloji, deprem izlemeleri ve deprem istasyonları şebekesinin gelişimine büyük katkıda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat; Türkiye'de uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik istasyonların kurulumu ve fayların araştırılmasına öncülük etti.

        DİKKAT ÇEKEN PROJELERE İMZA ATTI

        Uzmanlık alanları olan faylardaki aktiviteler ve deprem oluş düzenleri, yerkabuğu yapısının araştırılması, deprem kataloğu çalışmaları, fay düzlemi çalışmaları ve saha gözlemleri konularında dikkat çeken projeleri hayata geçirdi.

        CUMA GÜNÜ TÖREN DÜZENLENECEK

        12 Temmuz 2024 Cuma saat 10.30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat’ın cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek."

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        #Doğan Kalafat
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