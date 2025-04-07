Gemini Live’ın kamera ve ekran paylaşımı özelliği Android’de geldi

Google çok modlu yapay zeka modeli Gemini'nin, kullanıcı deneyimini daha da ileri taşımayı hedefleyen yeni bir özellikle genişlediğini duyurdu. Mart ayında kullanıma sunulmaya başlanan Gemini Live’ın kamera ve ekran paylaşımı özellikleri artık Android'deki tüm Gemini Advanced aboneleri için erişilebilir durumda olduğu vurgulandı. Ayrıca, Samsung S25 cihazlarında Gemini uygulamasını kullanan tüm Gemini kullanıcıları da kamera ve ekran paylaşımı özelliklerinden faydalanabiliyor. Kullanıcılar, telefonlarının ekranında ya da kamerasında gördükleri herhangi bir şeyi Gemini ile anında paylaşabiliyor ve birden çok dilde konuşmalar yaparak anlık geri bildirim alabiliyor. 45’ten fazla dilde desteklenen Gemini Live, gündelik ihtiyaçlardan yaratıcılık süreçlerine kadar pek çok alanda kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

GÜNDELİK İHTİYAÇLARA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

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Gemini Live, kamerayla gösterilen fiziksel ortamlara ya da nesnelere göre anlık analiz ve öneriler sunabiliyor. Dağınık bir dolap, tıkanmış bir gider ya da bozulmuş bir cihaz gibi gündelik durumlarda kullanıcılar, kamerayı ilgili alana yönelterek kategorilendirme, düzenleme veya çözüm önerileri alabiliyor. Gemini Live ekran paylaşımı üzerinden gösterilenleri izleyerek ürün kıyaslamaları yapabiliyor, stil önerileri sunabiliyor ya da gardıroptaki parçalarla kombin fikirleri verebiliyor. Bu sayede kullanıcılar daha bilinçli ve kararlı alışveriş deneyimi yaşayabiliyor.