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'Sadi' ve 'Songül'ün gizli operasyonundan keyifli dakikalar

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak

Giriş: 09.03.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi' ve 'Songül'ün gizli operasyonundan keyifli dakikalar
'Sadi' çalacak 'Songül' söyleyecek
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SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımını BKM’nin üstlendiği dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, bu akşam otuzuncu bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünde 'Sadi' ve 'Songül', kılık değiştirerek gizli bir operasyona gidiyor. Görev gereği şarkı söyleyen 'Songül' ile onu kıskanan 'Sadi’nin arasında tatlı kıskançlıklar yaşanacak.

Başarılı oyuncu Devrim Özkan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin özel sahnesi için ‘Benim Gözüm Sende’ şarkısını seslendirdi. Güzel yorumuyla dikkat çeken Özkan, oyunculuğunun yanı sıra şarkı performansını da izleyicilerin beğenisine sundu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Attila Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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