'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de nefes kesen karşılaşma

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen 16. bölümünde; Sadi, Kıvanç’ın karşısına çıkarak eski defterleri açtı. Sadi’nin söylediklerine karşılık Kıvanç’ın Sadi’ye gerçek ismiyle hitap etmesi sonucu ikili arasındaki tüm dengeler altüst oldu. Kıvanç’ın sözlerine karşı finalde Payaslı’nın kim olduğunu hatırlatırcasına “Emin, Yedi Emin…” dediği heyecan dolu anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

#GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 6 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer alarak sosyal medyaya damgasını vurdu. Dizinin sevilen çifti Sadi ve Songül de dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Gizem’in okulunda yaşanan olaydan haberdar olan Rıza, okul değiştirmeyi teklif etti ancak bunu duyan Gizem annesine sert tepki gösterdi. Songül, Ankara’da yaşayan halasının vefat ettiği haberini aldı. Halasına karşı son görevini yapmak için Ankara’ya gidecek olan Songül, birlikte gitmek istemese de Sadi Payaslı’nın bu zor gününde Songül’ü yalnız bırakmaya hiç niyeti yoktu.

Sadi, Songül’ü hemen Karabayır Hastanesi’ne getirdi. Songül’ün vakasına bakmak için görevlendirilen Derya ise Songül ve Sadi ikilisini izlerken zor bir gece geçirdi. Diğer yanda 12-B’nin Araz’ın başındaki gergin bekleyişi devam ediyordu.

Aylin’in silahlı saldırıya uğradığını öğrendiği halde Nedim’in bir kez bile hastaneye gitmemesi Oğuz’un dikkatini çekti. Nedim’den şüphelenen Oğuz, DNA testi yaptırmaya karar verdi. Panik olan Esra ise bu durumu halledeceğini söyleyerek Oğuz’u kandırmayı başardı.

Nedim ve Esra’nın tartışmasına şahit olan Oğuz, son anda Nedim’in gerçekleri söyleyeceğini anlayınca Esra, Nedim’i vurdu. Sadi ve Songül’ün arabasına bırakılan bir bebek ise ikili için büyük sürpriz oldu. Sadi’nin kendi çocuğu gibi bebekle ilgilenmesi Songül’ün hoşuna giderken ikili arasında yüzleri gülümseten anlar yaşandı.

Sadi ve Songül’ün bebek macerası;

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ARAZ GÖZLERİNİ AÇTI

Başsavcı Ahmet, olay yeri inceleme ekibiyle yaptığı görüşmede Kırdarların deposuna yapılan baskında yaşananların planlı olduğunu öğrendi. Bunu duyan Sadi, emniyetin içindeki köstebeğin peşine düştü. Servet ise Songül’ün kurtulduğunu duyunca çok öfkelendi. Nevzat, bilinci kapalı olan Araz’ın yanına babasını getirerek onunla iletişim kurmasını istedi. Son bir şansını denemek isteyen Nevzat’ın planı işe yaradı ve Araz gözlerini açtı. Bu haber herkesi büyük sevince boğdu.

Araz uyanıyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Araz’ın Karabayır Lisesi’ne geri döndüğü tanıtımda Songül, bir videoda yakaladığı ipucunun peşine düşüyor ve babasının sesini diğer seslerden ayırt etmek için Sadi’den yardım istiyor. Servet’in Rıza’nın babası çıkması izleyenleri şoke ederken Can, Songül’ün babasının videodaki sesini ayırt ederek büyük bir işi çözüyor. Songül ve Sadi’nin öğrenecekleri ise büyük bir merak konusu oluyor.