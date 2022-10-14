'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de nefes kesen anlar!

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SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde romantizmin dozu arttı, aksiyon ise hız kesmedi. Sadi ile Songül’ün arasındaki aşk kıvılcımları alevlenirken, Derya’nın karşısına çıkan yeni Başhekim Kıvanç’ın hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği merak uyandırdı. Final sahnesinde ailesinin katili Najat’la karşı karşıya gelen Songül, bir anda gizemli birinin olaya dahil olmasıyla şoke oldu. Gelecek hafta ekrana gelecek bölümden yayınlanan tanıtımda Songül’ün içinde bulunduğu tehlikeden nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

Sadi, Yaver’in Najat’ın ofisine yerleştirdiği böcek yardımıyla bir takas işine gireceğini öğrendi. Yılan ekibine haber vermeden olay yerine gidip Kırdarları suçüstü yakalamak isteyen Sadi isimsiz bir ihbarla aynı yere gelen Songül’le karşılaştı. Çıkan çatışmada adamlar etkisiz hale gelirken Songül sonunda ailesinin katiliyle karşı karşıya geldi. Organize şubedeki köstebeğin adını tam öğrenirken Najat bir anda vuruldu.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA BU HAFTA DA #GELSİNHAYATBİLDİĞİGİBİ’Yİ KONUŞTU!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 13. bölümüyle ABC1 20+'da 5.09 izlenme oranı (reyting) 13.45 izlenme payı (share), TOTAL’de ise 4.70 izlenme oranı (reyting) 13.19 izlenme payı (share), AB'de 4.16 izlenme oranı (reyting) 12.52 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 7 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer alırken, dizinin sevilen çifti #SadGül bu hafta da sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

BAŞHEKİM KIVANÇ DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Sadi’nin ev temizliğinden şikayetçi olmasıyla ikili güne tatlı bir atışmayla başlarken, akşam eve geldiğinde gelinlikli bir kız gören Songül büyük bir şok yaşadı. Sadi’nin her zaman gittiği kafede çalışan Sermet, sevdiği kızı kaçırınca aileleri barıştırıp orta yolu bulmak Sadi ve Songül’e kaldı. Gizem ve Mert’i sarmaş dolaş gören Türkan sevgili olduklarını öğrendi. Gizem’i Mert konusunda uyaran Türkan dinmeyen öfkesiyle Derya’nın hastanesine gitti. Türkan ve Derya’nın hastanedeki kavgası karakolda bitince Gizem ve Mert gerçeklerle yüzleşti. Karabayır Hastanesi’ne yeni gelen Başhekim Kıvanç tanışma toplantısına geç kalan Derya’yla ilk kez karşılaşırken, Türkan’ın beklenmedik ziyareti Kıvanç ve Derya’yı fark etmeden yakınlaştırdı.

Derya ve Kıvanç tanışıyor;

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Derya ve Türkan’ın kavgası;

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CELAL’İN AYAĞA KALKMASI MELEK’İ HUZURSUZ ETTİ

Araz, Gizem’i geri kazanabilmek için Rıza’ya bir oyun oyandı. Rıza’nın güvenini kazanarak Mert ve Gizem hakkında konuşan Araz, Gizem’i iyice köşeye sıkıştırdı. Ancak Gizem, Rıza’dan özür dileyince sorun büyümeden çözüldü. Nedim, Esra’dan son olarak ev isteyince, Esra ne yapacağını bilemedi. Özür dilemeye gelen Ozan’ı aniden karşısında gören Esra sert bir dille tepki gösterdi. Sanem’i Ozan’dan uzak tutmak isteyen Esra, Sanem’in eğitimi için yurtdışına gitmesine karar verdi. Celal’in koltuk değneklerine geçmesi Melek’in huzurunu iyice kaçırdı. Ayağa kalkmanın cesaretiyle Melek’e yaklaşmaya çalışan Celal bu sefer çok ileri gitti.

Celal ayağa kalkıyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi’nin Songül’e söylediği “Benim gözüm senden başkasını görmez!” sözlerinin ikili arasındaki romantizmi giderek artırdığı tanıtımda Araz’ın annesinden gelen bir mektubu bulması dikkat çekiyor. Songül’ün aracının altında bomba olduğu görülürken Sadi’nin bu durum karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 14. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.