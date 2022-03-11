GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? - 11 MART 2022

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 11 Mart Cuma günü en yüksek puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan gelin Miyase oldu.

Haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayarak 6 altın bileziğin sahibi olan isim ise Yeşim oldu.