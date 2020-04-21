Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Elif'in yaptığı şey Hatice'yi çığırından çıkardı. Elif ile Hatice'nin tartışması büyük gerginlik yaşattı. Gelinim Mutfakta 507. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA HATİCE ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

Hatice, masasının üzerindeki eşyalarını kaldıran ve "İşbirlikçi gelin!" notu bırakan kişiye çok sert tepki gösterdi!

Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım, yarışma başladığı sırada gördükleri manzara karşısında çok sinirlendiler. Hatice'nin mutfağının üzerine koyduğu kişisel eşyalar yoktu ve onu sinir eden de bir not vardır. Fatih Ürek bu olayı gün sonu değerlendirmesine taşıdı ve Hatice'nin eşyalarını kaldıran kişiye ait kamera görüntülerini izletti. Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım bu kişi ve kaynanasına büyük tepki gösterdiler. İşte o anlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 21 NİSAN SALI

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Hatice oldu.

Günün üçüncü olan gelini 9 puanla Neslihan

Günün ikinci olan gelini 10 puanla Yağnur

Günün en yüksek puanını alan gelini 20 puanla Elif oldu.