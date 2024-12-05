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        Haberler Yemek Yapma Geleneksel Türk mutfağının favori lezzetlerinden... Akşam yemeğiniz için nefis karnıyarık tarifi!

        Geleneksel Türk mutfağının favori lezzetlerinden... Akşam yemeğiniz için nefis karnıyarık tarifi!

        Türk mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan karnıyarık, hemen herkesin favorileri arasında yer alır. Kızarmış patlıcanların nefis kıymalı harçla buluştuğu bu yemek, akşam sofralarını ziyafete dönüştürmek için birebirdir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 17:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:34
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        • 1

          Mis gibi kızarmış patlıcan kokusu ve kıymalı iç harcın nefis aroması... Karnıyarık, yapımı kolay olmasının yanı sıra lezzetiyle herkesin gönlünü fetheden, klasikleşmiş bir Türk yemeğidir. İşte bu tarifin tüm incelikleri!

        • 2

          MALZEMELER

          Patlıcanlar için:

          6 adet orta boy patlıcan

          Kızartmak için sıvı yağ

          İç harcı için:

          300 gram kıyma

          1 adet büyük soğan (küçük doğranmış)

          2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

          2 adet yeşil biber (doğranmış)

          2 adet domates (küçük küp doğranmış)

          1 yemek kaşığı domates salçası

          2 yemek kaşığı sıvı yağ

          Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

        • 3

          Sosu için:

          1 yemek kaşığı domates salçası

          1,5 su bardağı sıcak su

          Tuz

        • 4

          HAZIRLANIŞI

          Patlıcanların saplarını kesin ve alacalı soyun. Ortalarına boydan boya bir çizik atın (dikkat edin, patlıcanın altını delmeyin).

          Patlıcanları bol sıvı yağda her tarafı kızaracak şekilde kızartın ve fazla yağını çekmesi için kağıt havluya alın.

        • 5

          Bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtın. Doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun. Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

          Yeşil biberi ekleyip 2-3 dakika kavurun. Domates, salça ve baharatları ekleyip 5 dakika daha pişirin.

        • 6

          Kızarmış patlıcanları bir fırın tepsisine yerleştirin. Ortalarını açıp hazırladığınız iç harcı doldurun.

        • 7

          Bir kasede sıcak su ile salçayı karıştırın, tuz ekleyin. Bu sosu patlıcanların üzerine ve tepsiye gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

          Karnıyarık, pilav ve cacık ile mükemmel bir uyum sağlar. Yanına bir dilim taze ekmek de unutulmamalı! Afiyet olsun!

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