Geleneksel Türk mutfağının favori lezzetlerinden... Akşam yemeğiniz için nefis karnıyarık tarifi!

Bir kasede sıcak su ile salçayı karıştırın, tuz ekleyin. Bu sosu patlıcanların üzerine ve tepsiye gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Karnıyarık, pilav ve cacık ile mükemmel bir uyum sağlar. Yanına bir dilim taze ekmek de unutulmamalı! Afiyet olsun!