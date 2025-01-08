Geleceğin yenilikçi içeriklerini üretecek teknoloji: XYN

Sony, mekansal içerik üretimini desteklemek için tasarlanmış entegre bir yazılım ve donanım çözümünün XYN (/zin/)’in lansmanını gerçekleştirdi. Sony'nin benzersiz görüntüleme, algılama ve ekran teknolojilerinden yararlanan XYN, gerçek dünyadaki nesneleri, insan hareketlerini ve arka planları hassas bir şekilde yakalayarak sanal ortamlarda yeniden oluşturuyor ve 3D Bilgisayar Grafikleri (CG) üretimi için bir temel sağlıyor. Bu benzersiz teknoloji, üçüncü taraf araçlarının geniş bir yelpazesini destekleyerek esnek iş akışları oluşturmayı mümkün kılıyor.

REKLAM advertisement1 Gerçek ve sanal dünyaların birleşiminin hızlanmasıyla birlikte, film, animasyon, oyun ve endüstriyel tasarımda 3D CG üretimine olan talep artıyor. XYN, bu gelişmeler doğrultusunda, farklı alanlardaki içerik üreticileri için sezgisel ve verimli mekansal içerik üretimini destekleyecek. Sony, XYN aracılığıyla geleceğin yenilikçi içeriklerini üretmek için içerik üreticileriyle iş birliği yapacak.