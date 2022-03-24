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İTHİB açıklamasına göre, tekstil sektöründeki yeteneklerin yarışacağı ödüllü tasarım yarışmasında, FutureBase’de yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar, FutureTech’te ise tasarımcı Özlem Süer yapacak.

Her iki yarışmada; birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verilecek. FutureBase kategorisinde söz konusu ödüllere ek olarak yurt dışı eğitim hakkı, 6 ay yurt içinde yabancı dil eğitimi hakkı, PV Paris fuarını ziyaret ve 60 bin TL jüri özel ödülü de bulunuyor.

FutureBase kategorisinin temaları; Sürdürülebilirlik, Doğal Elyaflar, Denim, Geleneksel Dokumalar olacak. FutureTech yarışmasının temaları ise Biotech, Dijitalleşme, NanoTech, Smart Textile olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Futuretex İstanbul Yarışması ile tasarım gücü yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinde katma değer yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Öksüz, "Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olan sektörümüzün küresel ihracattan daha büyük pay alabilmesi için Türkiye'deki tasarım gücünün bir üst seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor. Yarışmamız kapsamında düzenlenecek olan FutureTech kategorisinde teknik tekstil sektörümüzdeki inovasyon kabiliyetimizin de artmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TASARIMI KATMA DEĞERLİ İHRACATIN KİLİT UNSURLARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Teknik tekstillerin Türk tekstil sektörünün katma değerli ihracat artışı hedefinde en önemli alt ürün gruplarından biri olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda inovatif fikirlerin değerlendirileceği ve üretime kazandırılacağı yarışmamızı çok önemsiyoruz. Tasarımı katma değerli ihracatın kilit unsurlarından biri olarak görüyoruz. Tasarım alanında çalışacak nitelikli gençlerimizi destekliyoruz. Bu kapsamda bu yıl FutureBase International markası altında gerçekleştireceğimiz kumaş tasarım yarışmamız, yüzlerce tasarımcımıza ilham kaynağı olacak."

İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ise FutureTech kategorisinin teknik tekstil odağında bu yıl ilk defa düzenlendiğini belirterek, "FutureTech kategorisi aslında bir inovasyon ve fikir yarışması. FutureTech ile teknik tekstil sektöründeki inovatif fikirlerin ve projelerin desteklenmesini hedefliyoruz." yorumunda bulundu.

Bilici, "FutureBase International yarışması ağırlıklı olarak moda tasarım alanındaki öğrencileri ilgilendirirken, FutureTech daha çok tekstil mühendisliği öğrencileri, akademisyenleri, endüstriyel tasarım bölümlerini ve startupları ilgilendiriyor.

İTHİB olarak sektörümüz için önemli olan iki farklı kategoriyi tek bir çatı altında birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni yarışmamızla birlikte hedefimiz her yıl olduğu gibi yeni tasarımcılarımızı sektöre, inovatif fikirleri de üretime kazandırmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.