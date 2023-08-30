Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu! - En son haberler

Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu! - En son haberler

REKLAM advertisement1

Bolu'da olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde meydana geldi. İsa Güler, sokak üzerinde bir gece önce eğlence mekanında tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar ve Yunus Emre Aytar ile karşılaştı.

İKİ KARDEŞE 7 EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İsa Güler, yanındaki tabancayla iki kardeşe 7 el ateş etti.

YOLDAN GEÇEN KURYEYİ DE VURDU

Olayda; Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç da merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

SALDIRGAN KAÇTI

İsa Güler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Aytar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.