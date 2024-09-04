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        Haberler Gündem Güncel Gebze'deki sarnıcın restorasyonu tamamlandı | Son dakika haberleri

        Gebze'de tarihi sarnıcın restorasyonu tamamlandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi su sarnıcı gün yüzüne çıktı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Belediye olarak restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamlayıp hizmete hazır hale getirdik. Bizler bu kompleks tarih ve kültür alanını sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Gebze'mize hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:23
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        Gebze'deki sarnıcın restorasyonu tamamlandı
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        Kocaeli'nin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 551 metrekarelik meydan düzenlemesinin yanı sıra 245 metrekarelik cam seyir terasıyla koruma altına alınan tarihi su sarnıcınca yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Zinnur Büyükgöz, "Asırlardır Gebze'mize hizmet etmiş bu tarihi su sarnıcını Gebze Belediyesi olarak restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamlayıp hizmete hazır hale getirdik. Bugünden itibaren ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görebilirsiniz" dedi.

        Tarihi Çarşı Hamamı'nı da Gebze Belediyesi olarak devraldıklarını belirten Büyükgöz, "Restorasyon proje çalışmaları tamamlandı. İnşallah kısa sürede restorasyon çalışmaları da başlanarak orayı da kimliğine uygun şekilde yeni kullanım biçimiyle sizlerle buluşturacağız. Bizler bu kompleks tarih ve kültür alanını sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Gebze’mize hayırlı olsun" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #kocaeli
        #Gebze
        #tarihi sarnıç
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