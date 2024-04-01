Gebze'de 2 araç çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Kocaeli Gebze'de otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Adem T. (49) idaresindeki otomobil ile Yusuf D. (23) yönetimindeki SUV tipi araç Muallimköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki S.S. (17), E.D. (22), Z.S. (33), C.S. (8), A.S. (5), M.T. (23) ve S.T. (16) yaralandı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYORFotoğraf: İHA
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.