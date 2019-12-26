Gebelik öncesi kontrol şart

26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Perinatoloji Doktor Öğretim Üyesi Emine Aydın, riskli gebeliklerin tespit edilebilmesi için, gebelik planlayan anne adaylarının gebelik öncesi kontrollerini yaptırmasının önem taşıdığını belirterek, "Daha önce tekrarlayan düşükleri olan anne adaylarının ise mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
BEBEKLERİN UZMAN ELLERDE TAKİP EDİLMESİ ÖNEMLİ
AA'nın haberine göre; Aydın, yüksek riskli gebeliklerde hekim takibinin önemine ve hamileliklerin pek çoğunun problemsiz seyredip, sağlıklı bebek doğumu ile sonuçlandığına dikkati çekti.
Daha küçük bir grupta, gebeliğin başında var olan ya da gebelikle birlikte ortaya çıkan anne veya bebeğin sağlığını tehdit edebilecek durumların olabileceğine işaret eden Aydın, “Obstetride bu gebelikler genel olarak ‘yüksek riskli gebelikler’ olarak tanımlanır. Bu gebeliklerin uzman ellerde takip edilmesi ise oldukça önemli” ifadelerini kullandı.
“Yüksek riskli” olarak tabir edilen bu durumun, tüm gebeliklerin yaklaşık olarak yüzde 6 ila 8’ini oluşturduğunu belirten Aydın, “Buna karşılık altta yatan neden varlığında, problemin kötüleşme ihtimali yüzde 50 civarında bildirilmektedir. Riskli gebeliklerin tespit edilebilmesi için, gebelik planlayan anne adaylarının gebelik öncesi kontrollerini yaptırması önem taşır. Daha önce tekrarlayan düşükleri olan anne adaylarının ise mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Sorunsuz giden gebeliklerde dahi durum her an değişebildiğinden tüm gebelerin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından takip edilmesi, gerekli hallerde Perinatoloji uzmanınca değerlendirilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.
9 RİSKLİ GEBELİĞE DİKKAT!
Aydın, Perinatoloji’nin kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığına bağlı bir üst ihtisas alanı olduğunu anımsatarak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları arasında yapılan bir merkezi sistem sınav neticesinde seçilmiş olan hekimlerin 3 yıl boyunca aldıkları eğitim sonucunda Perinatolog unvanı aldığını kaydetti.
Anne karnındaki bebeklerde görülen anomaliler, bebeğin sıvısının artması ya da azalması, çoğul gebelikler, bebeklerde büyüme kısıtlılığı ile birlikte olan gebelikler, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerinin Perinatoloji’nin alanına girdiğini ifade eden Aydın, “Aynı zamanda annede sistemik hastalık varlığı plasenta previa ve plasenta akreata gibi kanama riskinin yüksek olduğu durumlarda Perinatoloji alanına girer” değerlendirmesinde bulundu.
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