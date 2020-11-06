Beşiktaş, Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ
SAAT: 20.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Gaziantep Kalyon
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir
YEDEKLER: Çağlar, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Jefferson, Güray, Sousa, Tetteh, Enver Cenk, Furkan
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Utku, Montero, Erdoğan, Rıdvan, Josef de Souza, Ljajic, Atakan, Kartal, Mensah, Güven
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın
Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar çıkışını sürdürmenin peşinde. Ligdeki son 6 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında galibiyet elde ederek yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.
SUMUDICA DÖNÜYOR
Gaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuşuyor. Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak.
JOSEF'İN CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ
Beşiktaş'ta Denizlispor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Josef'ten müjdeli haber geldi. TFF, siyah-beyazlıların itirazı sonrasında Brezilyalı oyuncunun cezasını 1 maça düşürdü. Cezasını Yeni Malatyaspor maçında çeken Josef'in Gaziantep maçında oynamasına engel kalmadı.
NECİP KADRODAN ÇIKARILDI
Gaziantep'e takımla birlikte giden Necip Uysal ise maç saatinden önce kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği belirtildi.
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