Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Gaziantep Basketbol, ağırladığı Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımını 84-71 mağlup etti.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mladen Lucic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)

Gaziantep Basketbol: Miller-Mcintyre 15, Hammonds 11, Dotson 12, Birkan Batuk 7, Egbunu 10, Arda Sivas 1, Metin Türen 9, Leon Apaydın 6, Muhsin Yaşar 11, Frankamp 2, Ahmet Özkan

OCS Swans Gmunden: Green 15, Friedrich 11, Guttl 7, Blazan 13, King 7, Charles 4, Hintenaus, Schartmuller, Koppel 6, Lautier-Ogunleye 8

1. Periyot: 24-15

Devre: 50-32

3. Periyot: 64-57

Beş faulle çıkanlar: 34.12 King, 36.16 Friedrich (OCS Swans Gmunden)