Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Gaziantep Basketbol: Peterson 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 7, Luther 6, Leo Harun Apaydın 2, Gulley 13, Dusan Cantekin 2, Alpha Kaba 16, Doyle 18

Galatasaray Nef: Bost 5, Trimble 22, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 2, Ege Arar 4, Blackshear 15, Purcell 8, Kravish 8, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Okben Ulubay

1. Periyot: 15-18

Devre: 31-27

3. Periyot: 47-44