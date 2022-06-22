'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın oyuncu kadrosu belli oldu

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Büyük usta Neşet Ertaş'ın hayatı "Garip Bülbül Neşet Ertaş" ismiyle sinemanın büyüsüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in senaryosunu yazdığı, müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen'in üstleneceği filmi Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki yönetiyor. İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya'da çekilecek filmin görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin, kostüm tasarım sorumlusu ise Baran Uğurlu...

Abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatına saygı duruşu niteliği taşıyan, okuma provalarıyla birlikte ön hazırlıkları tamamlanan film, 27 Haziran Pazartesi günü 'motor' diyecek.

YILDIZ YAĞMURU

"Garip Bülbül Neşet Ertaş", birbirinden değerli oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Yılın merakla beklenen filminde Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş'ın annesi rolünü üstlenecek. Filmin sürprizlerinden birisi de Timuçin Esen... Esen, yeniden Müslüm Gürses rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.

"Garip Bülbül Neşet Ertaş"ın yıldızları bir araya getiren kadrosunda ayrıca; Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan, Ayhan Pekbilgin bulunuyor. Onur Efe Şahin ise Neşat Ertaş'ın çocukluğunu oynayacak.

Film, 23 Aralık 2022'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.