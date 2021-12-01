Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance'in bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği KOBİ bankacılığı ödül programı kapsamında “Türkiye’nin En İyi KOBİ Bankası” seçildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Global Finance, uzun yıllardır farklı segmentlerde yürüttüğü bankacılık ödül programlarına bu yıl ilk kez, pandemi nedeniyle bozulan ülke ekonomilerinin toparlanmasındaki ürün, hizmet ve desteklerinin öneminden ötürü KOBİ Bankacılığını dahil etti.
Derginin dünya genelinde 8 bölge ve 66 ülkenin en iyi bankalarını belirlediği ödüllerin değerlendirmesi, 2020-2021 arasında pandeminin etkilerinin en yoğun yaşandığı bir yıllık süreci kapsadı.
Değerlendirme bankalar tarafından bu segmente yönelik sunulan veriler, sağlanan destekler, ürün-hizmetlerin incelenmesi ve sektör profesyonelleri, yöneticiler ve teknoloji uzmanlarından alınan girdiler ile bağımsız araştırmalara dayanılarak yapıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Pandeminin birçok sektörü ekonomik olarak etkilediği bu süreçte de tüm gücümüzle KOBİ’lerimizin yanında olduk. Aynı zamanda hem işlerini kolaylaştıracak hem sürdürülebilirliklerini sağlayacak hem de yeni iş fırsatlarının kapılarını açacak çözümlerle katkı sunmaya çalışıyoruz. Dijitalleşmenin fazlasıyla gerekli ve önemli olduğu bu dönemde müşterilerimiz için birçok yeniliği hayata geçirdik. Kredi dahil birçok süreci, dijital kanallardan başlayıp sonlandırıyoruz. E-Fatura, E-imza ve QR ile Ödeme, ödeme sistemleri çözümleri gibi ürün ve hizmetlerimizle KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştırıyoruz. Ekonominin lokomotifi KOBİ’lerimiz için çalışmaya, yenilikçi çözümlerimizle sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz" dedi.
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