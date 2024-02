Global çapta yalnızca teknoloji şirketleri değil, otomotivden sanayiye, telekomünikasyondan bankacılığa kadar tüm sektörlerdeki firmalar artık teknolojiyi merkezine alan, dijitalleşmeye ve yapay zekaya odaklanan ve en önemlisi büyük datayı ve depolamayı ön plana alan çalışmaları ile şirketleri dönüştürüyorlar. Önde gelen bankalar arasında yer alan Garanti BBVA da bu alanda yaptığı yatırımlarını anlatmak ve TIER 4 sertifikalı geniş veri merkezini tanıtmak amacıyla bir basın buluşması düzenledi.

Son 25 yılda teknolojiye toplamda 5 milyar doları aşan yatırım gerçekleştiren ve sektörde bir ilk olarak, teknoloji yönetimini ayrı bir çatı altında konumladığı Garanti BBVA Teknoloji’yi kuran Banka, teknolojiyi sağlıklı büyüme stratejisinin en önemli bileşeni ve hızlandırıcısı kabul ettiğini açıkladı.

"TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZ NAKİTSİZ ÇALIŞMAYA HAZIR"

Gündemi ve sektörü de değerlendiren Recep Baştuğ, "Şu anda gündemde kredi kartları ile ilgili belirli önlemlerin alınması var. Ancak tam olarak ne sıkılıkta bir önlem olacağı henüz net değil. Biz şirket olarak nakitten tamamen kurtulup dijital ortamda ve kartla işlemlerle hayatımıza devam edecek teknolojik altyapıya hazırız. Nakitsiz çalışmayı isteriz ancak enflasyonist ortamda nakitten kurtulmak kolay kolay mümkün değil" şeklinde konuştu.

"SEKTÖR BÜYÜK BANKNOT BEKLENTİSİNDE"

Veri merkezi turu esnasında soruları yanıtlayan Baştuğ, ATM'lerdeki işlem hacmi üzerine gelen bir soruya yanıt olarak, "Şu anda bankamatiklerde işlem hacimlerinde problemler yaşanabiliyor. Bu yalnızca bizim için böyle değil tüm bankalar için durum aynı. Biz günlük çekilebilecek limiti yükseltmek zorunda kaldığımızda banknot problemi yaşanıyor. Şu anda 200 TL 6 TL civarına denk geliyor. Hal böyle olunca İspanya'ya göre biz bankamatiklerden 7 kat fazla banknot verir hale geldik. Bankacılık sektörü büyük banknotların çıkması beklentisi içerisinde" dedi.

"ÇALIŞANLARIN %41'İ KADIN"

Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu da; “Garanti BBVA ve tüm iştiraklerinin ‘teknoloji fabrikası’ olan Garanti BBVA Teknoloji, 2.400 kişilik dev mühendislik kadrosuyla, bankacılığın geleceğini tasarlamak için çalışıyor. 34 yaş ortalamasındaki çalışanlarımızın %41’ini kadınlar oluşturuyor ve bu durum teknoloji sektörü özelinde bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Garanti BBVA Teknoloji’de en büyük değerimiz şüphesiz ki insan, çalışanlarımız… Sektörümüzde bir ‘Okul Şirket’ olarak sürekli devam eden farklı yetenek programları ve gelişim programlarıyla çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmak için çalışırken, iyi mühendisler yanında iyi teknoloji liderleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.

"ÜRETKEN YAPAY ZEKA ÇOK BÜYÜK FIRSAT GETİRİYOR"

Garanti BBVA Teknoloji’nin gündemindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bektaşoğlu, “Diğer taraftan önemli bir gündem maddemiz elbette ki Yapay Zekâ. Son bir buçuk yıldır ChatGPT başta olmak üzere, GenAI dediğimiz Üretken Yapay Zekâ tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Üretken yapay zekâ dokunduğu her şeye akıl katıp verimlilik sağlarken, öğrenme kapasitesi sayesinde her türlü ürün ve servisi kişiselleştirmeye de olanak sağlıyor. Bizim burada iki hedefimiz var; birincisi her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil şubesi olmasını, ikincisi de her bir çalışanımızın kendi kişisel asistanı olmasını hedefliyoruz. Üretken yapay zekâ ayrıca yazılım sektörüne çok büyük bir verimlilik fırsatı da getiriyor. Hem uygulamaları geliştirirken bizimle beraber kod yazıyor hem de büyük ölçekli modernizasyon projeleri için bir otomasyon fırsatı sağlıyor. Garanti BBVA Teknoloji’de tüm bu özellikleri kullanmaya başladık, bu sayede hem akıllı asistanımız UGİ’yi daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeye çalışıyoruz hem de co-pilot kullanarak yazılım geliştirmede daha verimli olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

VERİ MERKEZİ İKİ AYRI ŞEBEKEDEN ELEKTRİK ALIYOR

Garanti BBVA Pendik Veri Merkezi, Uptime Institute Tier IV sertifikalı veri merkezi olarak, 2N yedekli, aktif-aktif çalışan sistem tasarımı (Enerji, Soğutma, IT Kapasite vb.) Türkiye’de bu çapta sertifikaya sahip 3 kurumdan birisi olarak dikkat çekerken, AYEDAŞ'ın birbirinden bağımsız iki ayrı şebekesinden hizmet aldığı ve birisi kesilse dahi elektriksiz kalmadığı vurgulandı.

Merkezin tam kapasite güç ile 72 saat boyunca, şu anki yüzde 50-55 aralığındaki kapasitesi ile ise 6-7 gün kadar şebeke elektriği olmadan çalışabileceği de belirtildi.