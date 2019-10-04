Garanti Bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma

04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Garanti Bankası müşteri hizmetleri üzerinden tüm bankacılık işlemlerinizi anında yapabilirsiniz. Garanti Bankası müşteri hizmetlerine yönelik tüm sık sorulan soruların cevabını makalemizin devamında bulabilirsiniz.
Garanti Bankası Müşteri Hizmetlerine Nasıl Bağlanırım?
Garanti müşteri hizmetlerine 444 0 333 ve 0850 222 0 333 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Bu numaralardan birisine ulaştıktan sonra sesli komutları takip ederek müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.
Banka Kartı Şifresi Nasıl Alınır Garanti?
Garanti Bankasına ait banka kartınızın şifresini almak için kısa mesaj atabilir ya da müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Telefonunuzdan 3340’a SIFRE yazıp kartınızın son 6 hanesini, anne kızlık soyadınızın ilk iki harfini ve kartınızın arka yüzündeki güvenlik kodunun ilk 2 hanesini yazıp kısa mesaj atabilirsiniz. 444 0 333 Garanti BBVA müşteri hizmetlerini arayarak da banka kartınızın şifresini belirleyebilirsiniz.
Garantipay Ne Demek?
Garantipay, BonusFlaş uygulamasıyla entegre çalışan bir servistir. Bu ödeme servisi sayesinde Garanti Bankası müşterisi olarak sanal üye iş yerlerinin internet sitelerinde ve mobil uygulamalar üzerinde alışveriş yaparken kart bilgilerinizi vermeden kolay ve güvenli şekilde ödeme yapabilirsiniz.
Ganrati Avans Hesap Nedir?
Garanti Avans hesabı, Garanti BBVA Bankasının müşterilerine sunmuş olduğu kredili mevduat hesabı olmaktadır. Garanti Bankası avans hesap sayesinde hesabınızda para olmasa dahi hiçbir bankacılık hesabınız aksamamaktadır.
Garanti Güvenlik Kodu Nerede Yazar?
Dinners Club, VISA ve Mastercard kartlarının arka yüzünde imza kısmının sağ üstünde yer ala üç basamaklı kod, güvenlik kodudur. Güvenli kodu, kayıtlı şekilde bir yerde bulunmaz. Sadece kartınızın arka yüzünde yer almaktadır.
Garanti Sanal Kart Nedir?
Garanti sanal kart; limiti siz kullanıcılar tarafından belirlenen, internet alışverişlerinizde güvenle kullanabileceğiniz sanal kart ürünüdür. Sanal kart içerisinde paranız var ise güvenlik açısından dilediğiniz gibi hesabınıza aktarıp paranızın kötü amaçlı insanlar tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz.
BonusFlaş Nedir?
BonusFlaş, Garanti kredi kartınız ile ilgili tüm bilgileri, kampanyaları, borçları, ödemeleri ve harcamaları görebildiğiniz mobil uygulamadır. Aynı zamanda BonusFlaş ile borcunuzu hızlı, kolay ve güvenli şekilde ödeyebilirsiniz. Tüm bankacılık işlemlerinizi kısa sürede yapabilirsiniz.
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