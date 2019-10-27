Garanti BBVA internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yapamayan müşteriler "Garanti BBVA neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Garanti BBVA internet sitesi, mobil uygulaması 2 saate yakın süredir açılmıyor. Peki Garanti BBVA'dan konuyla ilgili açıklama geldi mi?

GARANTİ BBVA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter üzerinden yapılan açıklamada " Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." denildi