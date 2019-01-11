11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, yaptığı açıklamada, GAP'ın Türkiye'nin en büyük bölgesel kalkınma projesi, dünyanın da sayılı bölgesel kalkınma projelerinden birisi olduğunu söyledi.
GAP'ta enerji projelerinde sona gelindiğine işaret eden Karahocagil, Silvan ve Ilısu barajlarının yapımına devam edildiğini, Cizre barajının da yapılacağını dile getirdi.
Karahocagil, GAP'ta sulamada ciddi bir altyapı oluşturduklarını belirterek, "Sulamada 1 milyon 60 bin hektarlık bir hedefimiz vardı, bu hedefin hemen hemen tüm alanlarında kazılar yapılmış durumda. Şunu söylemem lazım, bin 400 kilometreden fazla ana kanal yapıldı. Dünyanın en büyük sulama tünelleri yapıldı. Sadece bu suyun doğrudan şebekelenmesi problemi var, bu konuda da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hemen hemen her alana girmiş durumda." ifadelerini kullandı.
GAP'ta verimliliğin sulamayla 15 kat artırılabileceğine işaret eden Karahocagil, bölgede Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi'nin devam ettiğine dikkati çekti. Karahocagil, şöyle devam etti:
"Tarımda teknolojinin iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Tarım için üretilmemiş hassas teknolojileri tarımda da çok kolay kullanabiliriz. Mesela uydulardan çekilen fotoğrafları değerlendirecek yeni programlar oluşturulduğu zaman tarım alanında da kullanabiliyorsunuz. Rekoltenizi ölçebiliyorsunuz, nerede, ne üretiliyor, bitkinin su, gübre ihtiyacı var mı görebiliyorsunuz. Büyük tarım alanlarında yaşanan sorunları görebiliyorsunuz. Tarımda teknolojinin daha çok kullanılması için ciddi çalışmalarımız var."
Türkiye'nin ilk hassas tarım yazılımını TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ile geliştirdiklerini belirten Karahocagil, yazılımın lansmanını yakında yapacaklarını bildirdi. Karahocagil, GAP bölgesinin organik tarım, tekstil, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarında dünyada rekabet gücünün yüksek olduğuna vurgu yaparak, bu alanlarda projeler geliştirdiklerini söyledi.
Karahocagil, klasik GAP'ın tamamen kamu yatırımından oluştuğunu ve bitirilmesi için hedefin 2023 olduğunu dile getirerek, sonrasında oluşturulan potansiyelin Türkiye ekonomisine kazandırılması ve daha verimli kullanılması, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gibi alanlarda çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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