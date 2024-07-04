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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Gaming Parkour turnuvasının Bursa ayağı tamamlandı - Teknoloji Haberleri

        Gaming Parkour turnuvasının Bursa ayağı tamamlandı

        Teknosa, Intel ve Lenovo işbirliğiyle hayata geçirilen Gaming Parkour turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:45
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        Gaming Parkour'un Bursa ayağı tamamlandı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla geçen sene 6 şehir, 15 Teknosa mağazasında gerçekleştirilen oyun serisi Gaming Parkour'un yeni dönem coşkusu sürüyor.

        "Oyunda Buz Çağı Başlıyor" mottosuyla Bursa'da Carrefoursa AVM ve Kent Meydanı AVM'de gerçekleştirilen yarışmada kıyasıya rekabet yaşandı.

        BİRİNCİ 14 YAŞINDAKİ KATILIMCI OLDU

        Oyuncular, performansa ve hıza dayalı "Forza Horizon 5", "EA Sports FC 24", "Mortal Kombat 1" ve "Counter Strike 2" gibi dünyaca ünlü oyunları oynayarak, verilen parkur görevlerini tamamladı.

        Carrefoursa etkinliğinin birincisi 14 yaşındaki katılımcı olurken, Gaming Parkour tarihinin en genç finalisti olarak kayıtlara geçti. Kent Meydanı AVM etkinliğinde ise heyecanın dozu arttı, birinci olan oyuncu 40 salise farkla belli oldu.

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        Kasım ayına kadar sürecek turnuva kapsamında, her etkinliğin birincileri finalist olmaya hak kazanacak. 12 finalist ise en son büyük ödül için mücadele edecek. Bu yılki yarışmada büyük ödül, 300 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki olacak.

        Her etkinliğin birincileri 5 bin lira değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendiriliyor. İkincilere Lenovo gaming headset, üçüncülere Lenovo mouse hediye ediliyor. Her katılımcıya Lenovo çanta hediyesi de veriliyor.

        Sezonun turnuva takvimi şöyle:

        "20 Temmuz İstanbul Akbatı, 17 Ağustos İzmir Westpark, 18 Ağustos İzmir MaviBahçe, 7 Eylül Ankara Atlantis, 8 Eylül Ankara Cepa, 5 Ekim İstanbul Vadistanbul, 6 Ekim İstanbul Tepe Nautilus, 19 Ekim Eskişehir Espark, 23 Kasım İstanbul ESA"

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