Gaming Parkour turnuvasının Bursa ayağı tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla geçen sene 6 şehir, 15 Teknosa mağazasında gerçekleştirilen oyun serisi Gaming Parkour'un yeni dönem coşkusu sürüyor.

"Oyunda Buz Çağı Başlıyor" mottosuyla Bursa'da Carrefoursa AVM ve Kent Meydanı AVM'de gerçekleştirilen yarışmada kıyasıya rekabet yaşandı.

Oyuncular, performansa ve hıza dayalı "Forza Horizon 5", "EA Sports FC 24", "Mortal Kombat 1" ve "Counter Strike 2" gibi dünyaca ünlü oyunları oynayarak, verilen parkur görevlerini tamamladı.

Carrefoursa etkinliğinin birincisi 14 yaşındaki katılımcı olurken, Gaming Parkour tarihinin en genç finalisti olarak kayıtlara geçti. Kent Meydanı AVM etkinliğinde ise heyecanın dozu arttı, birinci olan oyuncu 40 salise farkla belli oldu.

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Kasım ayına kadar sürecek turnuva kapsamında, her etkinliğin birincileri finalist olmaya hak kazanacak. 12 finalist ise en son büyük ödül için mücadele edecek. Bu yılki yarışmada büyük ödül, 300 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki olacak.

Her etkinliğin birincileri 5 bin lira değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendiriliyor. İkincilere Lenovo gaming headset, üçüncülere Lenovo mouse hediye ediliyor. Her katılımcıya Lenovo çanta hediyesi de veriliyor.