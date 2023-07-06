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        Bursa'daki galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı!

        Bursa'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayıp, hayatını kaybeden galerici Mustafa Ekşi'nin katil zanlısı muhasebeci çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Halil Kağan Oğuz, Ekşi'nin yanında bir yıldır çalıştığını, alacak meselesi nedeniyle tartıştığını ifade ederek, "Bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 15:25
        Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı
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        Bursa'da otomobilinde bıçaklanarak öldürülen galerici Mustafa Ekşi'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Halil Kağan Oğuz, sorgusunda suçunu itiraf etti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi, kullandığı otomobilde yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp, fren yaparak aracını durdurup, yardım isteyen Ekşi, hastanede hayatını kaybetti.

        Halil Kağan Oğuz
        Halil Kağan Oğuz

        Çalışma başlatan polis, Ekşi'nin yanında çalışan muhasebeci Halil Kağan Oğuz'u, şüpheli olarak gözaltına aldı.

        Sorguda suçunu itiraf eden Oğuz, "Mustafa'nın yanında bir yıla yakın süredir muhasebeci olarak çalışıyorum. Olay günü otomobili ile giderken alacak meselesi yüzünden tartıştık. Bana saldırdı. Kendimi korumak için ön koltuktan arka koltuklara geçtim. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için belimdeki bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım. Amacım öldürmek değildi" dedi.

        Oğuz'un işlemleri sürerken, Ekşi'nin cenazesi bugün toprağa verilecek.

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