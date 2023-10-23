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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Kaan Ayhan: Bayern Münih'i hataya zorlarsak şansımız var - Futbol Haberleri

        Kaan Ayhan: Bayern Münih'i hataya zorlarsak şansımız var

        Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Bayern Münih ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, "Bayern Münih'i yarın hatalara zorlarsak, bizim de şansımız olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar iyi bir performansla taraftarımızın önünde güzel bir maç oynamak istiyoruz." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 19:10 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:10
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        "Bayern'i hataya zorlarsak şansımız var"
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        Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan milli futbolcu, karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç olmadığını düşünüyorum. Her zamanki motivasyon ve hedeflerimizle maça çıkmayı düşünüyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bayern Münih'in küçük hataları hemen cezalandıran bir takım olduğunu biliyoruz. Bu bizim için de geçerli. Bayern Münih'i yarın hatalara zorlarsak, bizim de şansımız olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar iyi bir performansla taraftarımızın önünde güzel bir maç oynamak istiyoruz." diye konuştu.

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        "TAKIM İÇİNDE BÜYÜK BİR REKABET VAR"

        Kaan Ayhan, takımlarının kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Herkesin her pozisyonda iyi performans göstermesi gereken bir ortamdayız. Kendi adıma mutluyum. Son maçlarda ilk 11'de yer aldım. Performansımla umarım hocamı mutlu etmişimdir. Stoperde olsun, orta sahada olsun hocamın verdiği görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Pozisyon açısından benim için fark etmez. Belki beni buraya getirmelerinin en büyük nedeni bu. Takım içinde çok büyük bir rekabet var. Ben de bu rekabetin bir parçasıyım." ifadelerini kullandı.

        "KADRODA BÜYÜK İSİMLER VAR"

        Milli futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Kadroda büyük isimler var. Tabii sadece büyük isimler ile çalışkanları ayırmamak lazım. Büyük isimler de çalışkan. Saha içinde, saha dışında takıma katkı sağlamak istiyoruz. Ben geçen sezonun ortasında katıldım. Takım arkadaşlarımla beraber o atmosferi yaşadık. Bu sene de yaşıyoruz. Tabii skorlar da o yönden önemli. Ligdeki ilk beraberlikten sonra her maçı kazandık. Hepimiz Galatasaray'ın başarısı için elimizden geldiği kadar çaba harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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