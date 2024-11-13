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        Galatasaraylı Batshuayi dolandırıldı

        Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından 200 bin avro dolandırıldı. Futbolcunun şikayeti üzerine H.B. isimli şüpheli gözaltına alındı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:13
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        Galatasaraylı Batshuayi dolandırıldı
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        Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, 200 bin avro dolandırıldı.

        Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin avro para ödedi. Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.

        Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

        Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Michy Batshuayi
        #dolandırıcılık
        #spor
        #galatasaray
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