Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Malatya'ya gidecek.