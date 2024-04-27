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        Haberler Gündem Çevre Bilim insanları uyardı: Sıcaklık 2 derece daha artarsa geri dönüş yok

        Bilim insanları uyardı: Sıcaklık 2 derece daha artarsa geri dönüş yok

        Muğla'da dünyadaki ünlü fizikçilerin katıldığı konferansta Nobel Ödüllü Geoffrey Levermore, "Eğer dünyanın sıcaklığı gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:41
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        Bilim insanları uyardı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ve dünyadaki ünlü fizikçilerin katıldığı 9'uncu Uluslararası Süperiletkenlik Manyetizma Konferansı (ICSM2024) ve 2'nci Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı (ICQMT2024), burada başladı.

        Konferansta konuşma yapan Nobel Ödüllü İngiliz Bilim Adamı Geoffrey Levermore, ileriki dönemde insanlığı bekleyen en önemli ve en etkili krizlerden birinin iklim değişikliği olduğunu hatırlattı.

        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Gencer Başkanlığı’nda, TÜBİTAK ve 7 ayrı üniversitenin destekleri ile düzenlenen, ICSM2024 ve ICQMT2024 konferansının açılışında küresel ısınmaya dikkat çekildi.

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        Fotoğraf: DHA

        KÜRESEL ISINMAYA DİKKAT ÇEKTİLER

        İngiliz bilim adamı Çevre dalında Nobel Ödüllü Geoffrey Levermore, konferansta yaptığı açıklamada, "Küresel ısınmayı 1.5 – 1.8 derece arasında tutabilirsek bu bizim için başarı olacak. Eğer dünyanın sıcaklığı gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz." dedi. Konferansta ele alınan kuantum teknolojilerinin, küresel ısınmayı belli bir seviyede tutulmasında önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Levermore, “Bu tür kongreler, dünyadaki bilim insanlarının küresel ısınma konusunda çalışmalarında önemli rol üstlenecektir." ifadelerine yer verdi.

        Konferanslar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ali Gencer, “Konferansımızın asıl amacı, küresel iklim değişikliği ve bunun dünyamıza getireceği değişiklikleri önlemek üzere uluslararası bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkan yeni teknolojilerin tartışılmasıdır. Dünyanın ortalama sıcaklığı artışı eğer kontrol altına alınamazsa, hem ülkemiz hem de dünya açısından gerçekten yaşanamaz bir yer olacak. Yeni dünya düzeninde güç odağı olarak belirlenen kilit teknolojilerin önemli bir yere sahip olacağı aşikardır.“ dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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