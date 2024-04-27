Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
Kocaeli'de kadın mahkumlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarşafları ateşe verdi. Dumandan etkilenen iki kadın hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple koğuşlarındaki çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek fenalaştı.
Fotoğraf: DHA
Yangın cezaevi görevlileri tarafından söndürülürken, fenalaşan 2 mahkum, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.