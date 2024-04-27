Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı! 2 polis şehit oldu

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, yaralanan 2 polis memuru kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polisler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

2 ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Adıyaman'da, polis merkezinde görevli S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği 2 amirin kimliği belli oldu. Şehit olan Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül (46) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özbek’in (42) naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adıyaman Valiliği de konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını belirtilirken, olayın faili S.U.Ş.'nin bacağından yaralandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:

Bugün saat 20:15 sıralarında, İlimiz Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü ağır yaralamıştır. Olayın faili Polis Memuru S.U.Ş., görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Adıyaman'da, polis memuru S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül'ün (46) acı haberi, memleketi Osmaniye'ye ulaştı.

Adıyaman'da, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde görevli polis memuru S.U.Ş., Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül'ü tabancayla vurarak şehit etti. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine ulaştı. Cenaze detayları henüz belli olmayan şehit Üçgül'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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