Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını son 4 maça taşıdı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci kaydederken, siyah-beyazlıların tek sayısı Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş, Al Musrati'nin 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.
Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 30. dakikada eski Beşiktaşlı Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Siyah-beyazlıların tek sayısı 82. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI!
Beşiktaş'ta Al Musrati, 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Libyalı futbolcu Fred'e arkadan yaptığı müdahale sonrası önce sarı kart görürken, VAR incelemesinin ardından hakem Volkan Bayarslan yıldız futbolcuya kırmızı kartını çıkardı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇA ÇIKTI
Ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 89'a yükseltip lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takibini sürdürdü.
Ligde üç maç sonra mağlup olan ve üçüncülük yarışında ağır yara alan Beşiktaş ise 51 puanla 5. sıraya geriledi.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN