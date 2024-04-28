Küresel ısınma erken ergenliğe yol açıyor! Erken ergenlik çocuklarda hangi sorunlara yol açıyor?

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Küresel ısınmayla birlikte Güney Avrupa ülkeleri ve nispeten ılıman iklimli bölgelerde ergenlik artık 2 yıl daha erken başlıyor. Daha soğuk kuzey ülkelerinde ise böyle bir artış henüz yok. Erken ergenliğe yol açan birçok faktör var; ancak küresel ısınma, çevre kirliliği ve kimyasal maddeler de suçlular arasında...

SICAKLIK ARTTIKÇA ERKEN ERGENLİK DE ARTIYOR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Erken ergenlik, beklenen yaştan önce hormonal ve fiziksel olarak ergenlik belirtilerinin başlamasıdır. Erkeklerde 9 yaş, kızlarda ise 6-8 yaş öncesi başlayan ergenlik, erken kabul edilir. Dünya ısındıkça ergenliğe girme yaşı da düşmeye başladı. Küresel ısınma öncesi kızlarda göğüs büyümesi ve kasıklarda tüylenme görülmesi için erken ergenlik yaşı 8'den önce iken şimdi 6-8 yaş normal kabul edilmeye başlandı. Erken ergenliğe yüzde 8 civarında rastlanır; ancak ırklar arasında önemli farklılıklar var. Örneğin; siyahilerde bu oran yüzde 25, Araplarda neredeyse yüzde 50, kuzey ülkelerinde ise oldukça düşük, nerdeyse yok diyebiliriz" dedi. REKLAM

HEM GENETİK HEM ÇEVRESEL FAKTÖRLER ERKEN ERGENLİĞE YOL AÇIYOR Ergenlik yaşının genellikle kalıtsal olduğunu ve anne-babanın ergenliğe girme yaşının burada önemli bir faktör olduğunu kaydeden Dr. Şirin Seçkin, çevresel faktörlerin de erken ergenliğe yol açabileceğini söyledi. Seçkin, "Erken ergenlik kızları daha çok etkiler. Türkiye'deki kız çocuklarında normal ergenlik 9-11 yaşları arasında, erkeklerde ise 10-13 yaşları arasındadır. Kız çocuklarının göğüslerinin sekiz yaşından önce büyümesi, erkek çocuklarda da testislerin dokuz yaşından önce büyümesi erken ergenlik açısından takip edilmesi gereken bir durumdur. 7 yaştan önce kıllanma ya da başka ergenlik bulgusu göstermek de erken ergenliktir. Erkeklerde testis büyümesi çok gözden kaçar; çünkü penis büyümesi en erken ergenlikten bir yıl sonra gelişir" dedi.

KİLOLU OLMAK DA RİSK FAKTÖRÜ Dr. Seçkin, kilolu olmanın da erken ergenlik açısından bir risk olduğunu kaydetti. Seçkin, "Tavuk, soya, fitoöstrojenler, yalancı östrojenler içeren pestisidler, ftalatlar (esnekliği artırmak için plastiklere eklenir), esansiyel yağlar özellikle de lavanta yağı erken ergenliğe yol açabilir" ifadelerini kullandı. REKLAM Ne zaman bir hekime gidilmesi gerektiğini açıklayan Seçkin, "Eğer ailevi bir sorun olmamasına rağmen boy kısalığı varsa, mesela senede 3-5 cm. büyümek normal, 3 cm'den az büyüme ya da duraksama varsa mutlaka bir çocuk endokrinoloji uzmanına gidilmelidir" dedi.

BOY KISALIĞINA YOL AÇIYOR Seçkin, şöyle konuştu: "Maalesef erken ergenlik boy kısalığına yol açar. Boy kısalğının en önemli olumsuz etkileri ise psiko-sosyaldir. Çok iyi bir aileden gelmiş olsa da, zeka düzeyleri yüksek olsa da boyu kısa olan kişilerin genelde akademik ve iş başarısı daha düşüktür." Erken ergenliğin yol açtığı sorunlara değinen Seçkin, "Başlangıçta boy çocuğun yaşıtlarından çok önce, hızla uzar ancak erişkin boy nispeten kemikler erken olgunlaşarak kapandığı için kısa kalabilir. Eğer çocuk çok erken yaşta, mesela 6 yaşından önce ergenliğe girerse boy kısa kalır; ancak 6-8 yaşında ergenliğe girenler genelde normal boyu yakalarlar. Bu yaşlarda ergenliğe giren çocuklarda hijyen çok zor sağlanır, hem aile hem çocuk için okul ve arkadaş çevresinde de zordur. Öte yandan çocuklar farklılıklarla çok dalga geçip dışlarlar. Özellikle kız çocuklarında özgüven kaybı, depresyon yanında sosyo-psikolojik sorunlara sıkça rastlanır. Erkek çocuklarında da artan libido nedeniyle uygunsuz seksüel davranışlar gözlenir. Ailelerin özellikle cinsellik eğitimi vermeleri özellikle ergenliğe girdikten sonra, özellikle de mens ve hijyeni konuşmaları çocukları bu dönemde oldukça koruyor" dedi. Erken ergenlik tedavisinde ergenlik hormonlarının salgılanmasını baskılayan ilaçlar kullanılabiliyor. Dr. Seçkin, "Böylece arkadaşlarının kabulü, annenin rahatlaması, derslerin düzelmesi, özgüven, endişe, tepkisellik ve dışlanma sorunları da çözülüyor" dedi. Ergenlikte 25, yeni 18 mi? Haberi Görüntüle