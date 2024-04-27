İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu

Yİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

FOTO: İHA

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

FOTO: İHA

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

DERVİŞOĞLU: ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, üçüncü turda 611 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilmesi sonrasında partililere hitap etti.

Kürsüye üçüncü turdaki rakibi Koray Aydın ile çıkan Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Aslında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkarken, 'Cenabı Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin' diye dua ettim. Ülkem için dua ettim. Milletim için dua ettim. Partim için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım." ifadesini kullandı.

Bu esnada diğer turdaki rakibi Tolga Akalın ve Koray Aydın'la el ele poz veren Dervişoğlu, "Kimseyle yarışmadık biz." diye konuştu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden gani gani razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu, iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl siyasi bir hareket olduğunun, nasıl siyasi bir ahlaka ve ferasete sahip olduğunun en büyük delilidir.

Konuşurken de ifade ettim; sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

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AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞA BU SÖZLERLE VEDA ETTİ

Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener kurultayda şunları söyledi:

"Bu kürsüden son kez konuşuyorum. Emaneti devretme günü. Sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyetin temel değerlerini gözeterek sorumluluklar aldım. Mesele millet, memleket olduğunda inandığım yolda yürümekten çekinmedim. Milletin hakkı, devletin itibarı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni durduramadı. Cazip teklifleri beni susturamadı. Makam vaatleri beni durduramadı. Bugüne kadar verdiğim tüm kararların, sorumlulukların hep arkasında durdum.

Benim için esas mesele haklı çıkmam değil, milletimizin çırak çıkmamasıydı. Türkiye'nin 5 yılını daha kaybetmemesiydi.

Gelelim 2024'e. 31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Bu karar bizim için fabrika ayarlarımıza dönmek demekti. İYİ Parti'yi iki kutba mahkum edilen Türk siyasetinin yaşam odası olması için kurduk. Milletimize yeni bir seçenek sunmak için kurmuştuk.

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Ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da elbette arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım.

SON KEZ KARŞINIZDAYIM

Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında, bedel ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, pazarlığa, sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin.

Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Önümüze örülen barikatları, engelleri, tel örgüleri aşarak geldik. Adressiz kurşunlara direnerek geldik. Türkiye iyi olacak diye yola çıktık. Bir memleket meselesi dedik; il il, ilçe ilçe dolaştık.

Genel Başkan adaylarımıza başarılar diliyor, kurultayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allahaısmarladık."

5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 27, 2024

AKŞENER'DEN KUTLAMA MESAJI

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya platformu X üzerinden, Müsavat Dervişoğlu'nu kutladı. Akşener mesajında şu ifadeleri kullandı:

5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.