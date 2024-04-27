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        Haberler Spor Diğer Boks Milli Boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Milli Boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu!

        Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu 52 kilo finalinde Rus rakibi Anastasia Kool'u mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Çakıroğlu'ndan birkaç saat sonra farklı bir siklette maça çıkan Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli de Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı

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        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:17
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        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
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        Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'da Anastasia Kool'la karşılaştı. Rakibine büyük üstünlük sağlayan Buse Naz, altın madalya kazandı.

        Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.

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        SÜRMENELİ DE AVRUPA ŞAMPİYONU

        Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

        Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo finalinde Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşılaştı.

        Rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Busenaz, Avrupa şampiyonu oldu.

        KARİYERİNDEKİ EKSİK HALKAYI TAMAMLADI

        Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

        Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan Busenaz, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı ve kariyerindeki tek eksik şampiyonluğu tamamladı.

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