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        Haberler Dünya İsrailliler yine sokaklara indi: Netanyahu'nun istifası isteniyor

        İsrailliler yine sokaklara indi: Netanyahu'nun istifası isteniyor

        İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 00:25 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:25
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        • 1

          İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı, her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da geniş katılımla devam etti.

          Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'deki çatışma ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineledi.

        • 2

          Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edilen gösteriler düzenlendi.

          Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

        • 3

          İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

          Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Savunma Bakanlığı önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.

        • 4

          Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!", yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı.

          Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak" diye bağırdı. Kaplan Caddesi’nden yürüyerek bakanlık binasının önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü.

        • 5

          Göstericiler, buradan ayrılarak kalabalık gruplar halinde kentin sokaklarında ilerledi. İsrail polisi, kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'na çıkışlarda demir bariyerler kurarak konuşlandı.

          Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti.

        • 6

          Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutu çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı.

          Batı Kudüs'te de binlerce kişi, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması ve erken seçim talebiyle yürüdü.

        • 7

          Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin farklı yerlerinde yolları ve kavşakları kapattı.

          Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün elindeki 2 İsraillinin "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayınlamıştı.

        • 8

          Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayınlanan videoda, esirler İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etmiş ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istemişti. Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, dün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

          Hamas, İsrail'in, esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını, öneriyi inceleyecek ve hareketin yanıtını arabuluculara sunacağını duyurmuştu.

        • 9

          Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

          Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes istemesi buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor.

        • 10

          Hamas'ın Gazze Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ettiği, İsrail'in ise Gazze'de kara işgaline devam etmekte ısrarcı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

          Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı isimleri, ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

        • 11

          Bazı esir yakınları, Netanyahu destekçilerince sosyal medyada gördükleri tepkilerin yanı sıra hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde de fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

          İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

        • 12

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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