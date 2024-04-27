Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu

Dinler'in 100 metre yükseklikteki kayalıklardan karayolu kenarına düştüğü tahmin ediliyor. Dinler'in köpeğine ise ulaşılamadı. Dinler'in cansız bedeni önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burak Dinler'in Göcek'te yat kiralama işi yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.