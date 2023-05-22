Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralamış durumda. Sahasında oynadığı son 16 maçı da kaybetmeyen Cimbom, savunmada gösterdiği başarılı performansı son haftalarda yukarıya taşıdı. Okan Buruk yönetiminde adeta ayağa kalkan, yenilenmiş kadrosuyla bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-kırmızılılar, 2000'lerdeki İtalyan takımlarını andıran tablo çizdi. Bir dönem İtalya'da top koşturan Okan Buruk'un öğrencileri, istatistiklerde de zirvede yer aldı.

Galatasaray rakipleri kalesinden uzakta tutma konusunda da başarılı bir performans sergiledi. Rakibe presi önden başlatan ve Icardi ile Mertens dahil ön alan baskısıyla rakiplerine oyun kurdurmamayı amaç edinen Galatasaray, kendi üçüncü bölgesinde rakiplerine en az pas imkanı tanıyan ikinci takım. Sarı-kırmızılılar kendi yarı sahasında rakiplerine maç başına 112.7 pas imkanı vererek kalesini de güvene aldı.

DAHA ÇOK ŞUT DAHA AZ GOL

Rakibi kalesinden uzakta tutma konusunda iyi sınav veren Cimbom, ligin ilk üç sırasındaki takımlar arasında kalesinde en çok şut gören takım olmasına rağmen en az gol yiyen ekip olmayı da başardı. Beşiktaş kalesinde maç başına 2.8 ile rakiplerine en az isabetli şut imkanı tanıyan takım olurken siyah-beyazlıları Fenerbahçe ile Galatasaray izledi.

Sarı-kırmızılılar kalesinde kalesine gelen 115 şutta sadece 26 gol yerken maç başına 0.79 ortalamasıyla bu alanda da liderliğe oturdu. Sarı-kırmızılıları maç başına 0.91 gol ile Beşiktaş, 1.03 gol ile Başakşehir izliyor.