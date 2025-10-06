Habertürk
        Galatasaray MCT Technic Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak!

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini ağırlayacak.

        Giriş: 06.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:48
        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, normal sezonda ayrıca Almanya'nın FIT/One Würzburg Baskets ve İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımlarıyla karşılaşacak.

        32 takımın mücadele ettiği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

