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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray- LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Kamptaki ilk maçına çıkacak olan sarı- kırmızılıların yeni transferi Batshuayi'nin oynayıp oynamayacağı taraftarlarca araştırılıyor. Peki, Galatasaray- LASK Linz maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:23
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        • 1

          Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında LASK Linz karşısında sahaya çıkacak. Sarı- kırmızılı takımın ilk hazırlık maçında nasıl bir performans sergileyeceği Galatasaray'lı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray- LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          GALATASARAY- LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray- LASK Linz hazırlık maçı 11 Temmuz Perşembe (bu akşam) 20:30'da başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY- LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele Spor Smart ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BATSHUAYİ OYNAYACAK MI?

          Galatasaray, santrafor mevkisine güç takviyesi yaparak Batshuayi'yi renklerine bağladı.

          Takımla çalışmalarını sürdüren yeni transfer Batshuayi, Okan Buruk'un forma şansı vermesi durumunda oynayacak.

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