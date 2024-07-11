Galatasaray- LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Kamptaki ilk maçına çıkacak olan sarı- kırmızılıların yeni transferi Batshuayi'nin oynayıp oynamayacağı taraftarlarca araştırılıyor. Peki, Galatasaray- LASK Linz maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- 1
Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında LASK Linz karşısında sahaya çıkacak. Sarı- kırmızılı takımın ilk hazırlık maçında nasıl bir performans sergileyeceği Galatasaray'lı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray- LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
- 2
GALATASARAY- LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- LASK Linz hazırlık maçı 11 Temmuz Perşembe (bu akşam) 20:30'da başlayacak.
- 3
GALATASARAY- LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Spor Smart ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
BATSHUAYİ OYNAYACAK MI?
Galatasaray, santrafor mevkisine güç takviyesi yaparak Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Takımla çalışmalarını sürdüren yeni transfer Batshuayi, Okan Buruk'un forma şansı vermesi durumunda oynayacak.