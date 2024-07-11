Galatasaray- LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında LASK Linz karşısında sahaya çıkacak. Sarı- kırmızılı takımın ilk hazırlık maçında nasıl bir performans sergileyeceği Galatasaray'lı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray- LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...