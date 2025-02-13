Galatasaray, Konstantinos Tzolakis'i listesine aldı!
Galatasaray'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
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2011'den bu yana Galatasaray'da kalenin sahibi olan Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
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Oyuncunun yerine kimin geleceği şimdiden merak konusu olurken Yunanistan'dan tranfer iddiası ortaya atıldı.
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Sarı-kırmızılıların, Yunanistan takımlarından Olympiakos forması giyen 22 yaşındaki genç kaleci Konstantinos Tzolakis’i radarına aldığı bildirildi.
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Yunan basınından Giannis Chorianopoulos’un aktardığı bilgilere göre, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yeni bir kaleci için harekete geçeceği ve Olympiakos’un genç file bekçisi Konstantinos Tzolakis'in sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarına girdiği ifade edildi.
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Konstantinos Tzolakis, son bir yılda piyasa değerini 1.2 milyon eurodan 6 milyon euroya çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’nde son 16 turunda Maccabi Tel Aviv maçında formayı kapan Tzolakis, daha sonra Fenerbahçe, Aston Villa ve Fiorentina maçlarında üstün bir performans sergileyerek takımının Konferans Ligi zaferine ulaşmasına katkıda bulundu. Özellikle Fenerbahçe maçında 3 penaltı kurtaran genç kaleci, takımını yarı finale taşımayı başarmıştı.
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Konstantinos Tzolakis'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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