Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.... Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Turgut Doman
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.
9 EKSİK VAR
Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek. Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.
TAYLAN VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.
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