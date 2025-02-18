Galatasaray kabustan değişikliklerle uyandı!
Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray kabustan değişikliklerle uyandı. İlk yarıda etkisiz bir oyun sergileyen Cimbom ikinci yarıda üçlüden dörtlüye döndü; 3 puanı cebine koydu
- 1
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.
- 2
Mücadeleye üçlü savunma kurgusuyla çıkan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada etkisiz bir oyun sergiledi. Okan Buruk özellikle kanat beklerine ve stoperlere sık sık uyarılarda bulunurken Galatasaray ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladı.
- 3
İkinci yarıya Mertens ve Cuesta’yı oyundan çıkararak başlayan Buruk oyuna ise Eren Elmalı ve Roland Sallai’yi sürdü ve dörtlü savunmaya döndü.
-
- 4
Maçın ilk yarısında 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, sezonun en düşük istatistiğini yaşadı.
- 5
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemedi. Değişikliklerle silkelenen Galatasaray ikinci yarının hemen başında Frankowski’nin ortasında Osimhen ile öne geçti.
- 6
Galatasaray’ın savunma problemleri devam ederken Muslera ligde kalesinde üç maç sonra yeniden gol gördü.
-
- 7
Dakikalar 86’yı gösterirken Victor Osimhen derbi öncesinde takımını kayıptan kurtardı. İlk yarıya göre daha etkili bir futbol sergileyen Galatasaray’da sahneye 86. dakikada yine Osimhen çıktı.
- 8
Galatasaray, Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.