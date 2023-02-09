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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'dan duygulandıran deprem mesajı

Galatasaray yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu anlamlı bir videoyla duyurdu. İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, depremde hayatını kaybeden Galatasaraylı taraftar Muhammed Emin Özkan'ı anarken, vatandaşlara da depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. İtalyan futbolcunun videosu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Giriş: 09.02.2023 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'dan duygulandıran deprem mesajı
HABERTURK.COM

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir video yayınladı. Hazırlanan videoda Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan da unutulmadı. Muhammed'in sosyal medya hesabından son paylaşımı Nicolo Zaniolo'nun transferi ile ilgiliydi.

"TÜRK HALKI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Sarı-kırmızılıların paylaştığı videoda, yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo yer aldı. Zaniolo, depremlerden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Muhammed için çok üzüntülüyüm ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" dedi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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