Galatasaray'ın play-off rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın play-off maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk maçtan büyük bir avantaj yakalayan sarı kırmızılıların olası play-off rakipleri ve muhtemel maçların tarihlerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
- 1
Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına eleme turlarına çıkan Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve şimdiden gözünü play-off maçlarına çevirdi. İşte, Cimbom'un muhtemel play-off rakibi ve söz konusu maçların tarihleri...
- 2
CİMBOM, 3. ÖN ELEME TURUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAPTI!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibini Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Cimbom, 15 Ağustos 2023 Salı günü rakibini sahasında konuk edecek.
- 3
GALATASARAY'IN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?
Sarı kırmızılılar, Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına itmesi halinde Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Klaksvik, 2-1 kazanmayı başardı.
-
- 4
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
- 5