Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, birçok gol pozisyonunu değerlendirememişti. Mücadelenin ardından Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansları eleştiri oklarını üzerlerine çekmişti.

Adana deplasmanında Kerem Aktürkoğlu 20, Yunus Akgün ise 14 top kaybı yaparken Okan Buruk da mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında milli yıldızların performansını değerlendirmiş ve iki oyuncunun da rakip ceza sahasına yakın yerlerde buluştuklarını ama son vuruşlarda çok iyi olmadıklarını söylemişti.

Taraftarların eleştirileri sosyal medyada her geçen gün artarken Galatasaray da gündeme bir paylaşımla dahil oldu. Sarı-kırmızılılar 'Günaydın' mesajında Yunus ve Kerem'in fotoğraflarını kullandı.

KEREM SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Kerem Aktürkoğlu dün akşam sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozmuştu. 15 Kasım 2020'de "Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıddıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa, sabret ve asla unutma 'Bu da geçer" yazan bir Tweet atan Kerem, eleştiriler sonrasında bu paylaşımı 'retweet' etti.