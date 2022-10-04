Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün performansları eleştiri oklarını çekmişti.

Mücadelede iki oyuncunun da birçok top kaybı yaptığını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, Okan Buruk'un iki ismi de yedek kulübesine çekmesi gerektiği şeklinde paylaşımlar yaparken Kerem Aktürkoğlu da sessizliğini bozdu.

15 Kasım 2020'de "Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıddıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa, sabret ve asla unutma 'Bu da geçer" yazan bir Tweet atan Kerem, eleştiriler sonrasında bu paylaşımı 'retweet' etti.