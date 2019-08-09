Galatasaray'dan kâr, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den zarar!

3 büyükler, 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tablolarını yayımladı. Galatasaray Kulübü, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kar elde edildiğini duyururken yapılan açıklamada, "Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA Finansal Fair Play yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon avro (Yaklaşık 41 Milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti" denildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE ZARAR AÇIKLADI

Beşiktaş Kulübü, aynı dönemde 305.711.408 TL konsolide net zarar açıkladı. Siyah-beyazlılar, 01.06.2017-31.05.2018 tarihleri arasındaki önceki dönemi 10.047.768 TL'lik konsolide net kârla kapatmıştı. Fenerbahçe de 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında 205.996.193 TL zarar açıkladı. Fenerbahçe'nin 2017-2018'deki net zararı ise 289.018.419 TL olarak açıklanırken bu zararda 84 milyon TL'lik azalma dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

"31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Grup'un kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 843.395.871 TL tutarında geçtiğine ve net özkaynaklarının negatif 815.171.292 TL olduğuna değinen 2.7 nolu finansal tablo dipnotuna dikkat çekeriz. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, yönetim kurulunun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları ve planları 2.7 nolu konsolide finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir."

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

"31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Grup'un net dönem zararının 205.168.695 TL (31 Mayıs 2018: 287.744.775 TL) ve net özkaynaklarının negatif 648.691.738 TL (31 Mayıs 2018: 850.436.122 TL) olduğuna değinen 2.6 nolu finansal tablo dipnotuna dikkat çekeriz. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesinde yer alan, bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, Yönetim Kurulu'nun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları ve planları 2.6 nolu konsolide finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir."