Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e vize yok!
Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez için İtalyan ekibi Como'dan bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulan yeni bir teklif geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Kolombiyalı futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.
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Galatasaray’ın defans hattında istikrarı temsil eden isimlerden biri olan Davinson Sanchez, Serie A ekibi Como’nun transfer listesinde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
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İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Kolombiyalı stoper için Galatasaray’a bu kez 18 milyon Euro garanti + 2 milyon Euro bonus içeren yeni bir teklif sundu. Ancak Galatasaray cephesinin tavrı net: Davinson satılık değil.
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29 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunun başında Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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Davinson Sanzhez'in transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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AYRILIK GÜNDEMDE YOK
Galatasaray ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez’in, sarı-kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili belirsizlik bulunmuyor.
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Yönetim, başarılı savunmacı ile yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor.
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Teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun takımda tutulmasından yana tavır koyarken, kulüp yönetimi Davinson’un mevcut maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.
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UZUN VADELİ PLANLARIN PARÇASI
Galatasaray, Davinson Sanchez’e yapılacak maaş zammı ile birlikte yıldız oyuncunun uzun yıllar kulüpte kalmasını hedefliyor.
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Hem saha içindeki liderliği hem de Avrupa tecrübesiyle önemli katkı veren Kolombiyalı stoper, Okan Buruk’un savunmadaki en güvendiği isimlerden biri olarak görülüyor.
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